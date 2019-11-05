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منوعات

شاب يسقط على قضبان القطار قبل وصوله للمحطة بلحظات.. لن تصدق ما حدث

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:24 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تعرض فيها شاب لحادث كارثي كان من الممكن أن يودي بحياته، أثناء تواجده في محطة للقطارات بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث فقد ذلك الشاب توازنه على نحو مفاجئ أثناء سيره على رصيف المحطة المزدحم، وسقط على قضبان القطار قبيل لحظات من وصوله إلى المحطة في مشهد صادم.

لكن لحسن حظه، تدخل أحد العاملين بالمحطة في اللحظة المناسبة تمامًا، وتمكن من الإمساك به وإبعاده عن قضبان القطار قبل أن يصدمه مباشرة، وأنقذ بذلك حياته بأعجوبة، كما يتضح من خلال الفيديو المرفق الخاص بالواقعة.

ويظهر الشاب، الذي يُعتقد أنه في أواخر العشرينات، في لقطات أخرى تم تصويرها عقب الحادث وهو يعانق موظف المحطة الذي أنقذ حياته، وسط تصفيق وصيحات المتواجدين بالمحطة، والذين كانت آثار الصدمة مازالت واضحة عليهم.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الشاب الذي سقط على القضبان، والذي لم يتم الكشف عن هويته، كان مخمورًا وقت وقوع الحادث، وتم نقله للخضوع إلى فحص طبي في أعقاب ذلك.

شاب يسقط على قضبان القطار قبل وصوله للمحطة بلحظات.. لن تصدق ما حدث
شاب يسقط على قضبان القطار قبل وصوله للمحطة بلحظات.. لن تصدق ما حدث
شاب يسقط على قضبان القطار قبل وصوله للمحطة بلحظات.. لن تصدق ما حدث
شاب يسقط على قضبان القطار قبل وصوله للمحطة بلحظات.. لن تصدق ما حدث
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