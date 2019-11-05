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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد اختبارات القدرات لطلاب كلية التمريض

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اختبارات القدرات التى تعقدها كلية التمريض للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية .

تفقد رئيس الجامعة اللجان المختصة بإجراء اختبار القدرات للطلاب المتقدمين والذى يصل عددهم 133 طالبا وطالبة، كما اطمأن على حسن سير الاختبارات ومدى رضا الطلاب عن الاختبارات.

وأشار الى أن تلك الاختبارات موحدة على مستوى كليات التمريض بالجامعات المصرية الأخرى، وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم اختيار أفضل الطلاب المتقدمين للاختبار وذلك من خلال معايير محددة للتقييم. 

وأضاف رئيس الجامعة أن الاختبارات تتم بشفافية تامة، وسيتم اختيار الطلاب المستحقين والذين يجتازون الاختبارات .
رئيس جامعة الفيوم يشهد اختبارات القدرات لطلاب كلية التمريض
رئيس جامعة الفيوم يشهد اختبارات القدرات لطلاب كلية التمريض
رئيس جامعة الفيوم يشهد اختبارات القدرات لطلاب كلية التمريض
رئيس جامعة الفيوم يشهد اختبارات القدرات لطلاب كلية التمريض
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