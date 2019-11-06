كيف يرى الزملكاوية الصلح بين الأهلي وتركي آل الشيخ؟

كانت مبادرة تركي آل الشيخ بالعودة إلى النادي الأهلي للتصالح مع إدارة وجماهير النادي بعد أزمة نشبت خلال العام الماضي، هي الحدث الذي يشغل الوسط الكروي على مدار الأيام الفائتة.واستقبلت جماهير الكرة موقف تركي آل الشيخ الذي أعلن انتماءه للأهلي فقط دون غيره من الأندية في مصر، والالتزام بدعم الأهلي فقط، بـ تباين شديد من حيث التأييد والنقد والقبول والرفض.

وفي تصرف مفاجئ لتركي آل الشيخ، بادر بزيارة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في منزله للاطمئنان على صحته، متحديا بذلك جماهير بقية الأندية في مصر ومعلنا تجاوز كل الخلافات القديمة.

ونشر تركي آل الشيخ صورا للزيارة معقبا "في زيارة لـ أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير .. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا 🇪🇬❤🙏🏻🇸🇦.





موقف الجماهير





بـ التأكيد جماهير الزمالك والصفحات الشعبية غير الرسمية للنادي انتقدت موقف تركي آل الشيخ والتحول من دعم نادي الزمالك إلى الأهلي مرة أخرى، كما انتقدت قبول الأهلي لاعتذار تركي آل الشيخ وعودته مرة أخرى.





واحتدت بعض الجماهير المنتمية اى نادي الزمالك وبعض اللاعبين القدامى في النقد من خلال منشورات على التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وهو ما وصفه تركي آل الشيخ في فيديو له مؤخرا بأنها تجاوزات لن يقف عندها أو تغير من علاقته بالأهلي قائلا "أنا أحد مشجعي الأهلي ودعمي للنادي ميزعلش حد".





رد رسمي من الزمالك





الرد الرسمي من الزمالك جاء على لسان أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، حين سؤل عن ذلك في أحد اللقاءات التلفزيونة.





قال أمير مرتضى إن المستشار تركي وقف مع الزمالك في وقت من الأوقات، سواء بطيب خاطر أو لأى سبب آخر، لكن في النهاية هو لم يكن مضطرا لفعل أي شيء، ونحن نشكره على مواقفه معنا" .





وتابع المشرف على الكرة "ليس لدينا أي مشكلة في صلح تركى آل الشيخ مع الأهلي، ونتمنى أن تكون الأمور أكثر هدوءًا في الفترة المقبلة".