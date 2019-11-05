"ميرامار" بصالون سينما الهناجــر

تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الخميس 7 نوفمبر، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية .



ويعرض الصالون لأول مرة الفيلم الروائي الطويل "ميرامار" للأديب العالمي "نجيب محفوظ" ، بطولة "شادية"، "يوسف شعبان"، "يوسف وهبي"، "عماد حمدي" ، إخراج "كمال الشيخ" ، حيث يناقش التجديد الذي ابتكره نجيب محفوظ في السرد الروائي من خلال هذا الفيلم.



يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش .