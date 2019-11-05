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فن

"ميرامار" بصالون سينما الهناجــر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:58 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الخميس 7 نوفمبر، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية .

ويعرض الصالون لأول مرة الفيلم الروائي الطويل "ميرامار" للأديب العالمي "نجيب محفوظ" ، بطولة "شادية"، "يوسف شعبان"، "يوسف وهبي"، "عماد حمدي" ، إخراج "كمال الشيخ" ، حيث يناقش التجديد الذي ابتكره نجيب محفوظ في السرد الروائي من خلال هذا الفيلم.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش .
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