نتائج وترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني.. فاركو ودمنهور في الصدارة

انتهت منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري والتى شهدت خسارة الأوليمبي أمام فريق ألعاب دمنهور بنتيجة هدف دون رد.



وجاءت باقي مباريات الجولة كالتالي:



الحمام 1- 0 دكرنس



بلدية المحلة 1-3 أبوقير للأسمدة



الأوليمبى 0-1 دمنهور



مالية كفرالزيات 0-2 فاركو



بيلا 0-0 الرجاء



ليكون جدول ترتيب المجموعة كالتالي :

1- فاركو :7 نقاط

2 - دمنهور : 7 نقاط

3 - دكرنس : 6 نقاط

4- أبوقير للأسمدة : 5 نقاط

5- الرجاء : 5 نقاط

6- غزل المحلة : 4 نقاط

7- الحمام : 4 نقاط

8- المنصورة : 2 نقاط

9- بيلا : 2 نقاط

10- بلدية المحلة : 1 نقاط

11- مالية كفرالزيات : 1 نقاط

12- الأوليمبى : 0 نقاط



وتقام غدا مباراة فريق غزل المحلة والمنصورة في ختام منافسات الجولة الثالثة من المسابقة .