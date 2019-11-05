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رياضة

نتائج وترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني.. فاركو ودمنهور في الصدارة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري والتى شهدت خسارة الأوليمبي أمام فريق ألعاب دمنهور بنتيجة هدف دون رد.

وجاءت باقي مباريات الجولة كالتالي:

الحمام 1- 0 دكرنس

بلدية المحلة 1-3 أبوقير للأسمدة

الأوليمبى 0-1 دمنهور

مالية كفرالزيات 0-2 فاركو

بيلا 0-0 الرجاء

ليكون جدول ترتيب المجموعة كالتالي :
1- فاركو :7 نقاط
2 - دمنهور : 7 نقاط
3 - دكرنس : 6 نقاط
4- أبوقير للأسمدة : 5 نقاط
5- الرجاء : 5 نقاط
6- غزل المحلة : 4 نقاط
7- الحمام : 4 نقاط
8- المنصورة : 2 نقاط
9- بيلا : 2 نقاط
10- بلدية المحلة : 1 نقاط
11- مالية كفرالزيات : 1 نقاط
12- الأوليمبى : 0 نقاط

وتقام غدا مباراة فريق غزل المحلة والمنصورة في ختام منافسات الجولة الثالثة من المسابقة .
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