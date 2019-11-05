مجلس النواب يعلن خلو مصر من وباء "الالتهاب السحائي"

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وقال الرقيعي: إنه كان هناك اخلاء لمنطقة كبيرة وتعويض السكان عن المنازل والزراعات وهي ممتدة بطول 13 كيلومترا من الشمال للجنوب وبالتالي لابد من صرف تعويضات المتضررين، مشيرا أنه تم فتح حساب بالبنك المركزي وصرفت مبالغ للمضارين من الإجراء وتبقي عدد كبير من سكان تلك المناطق لم يتم الصرف له، وهؤلاء مقيمون في محافظات أخرى ويحتاجون لإلحاق أبنائهم بالمدارس وتسهيل سبل معيشتهم.



ووجه النائب غازي سعد التحية للقيادة السياسية بعد افتتاح عدد من المشروعات في سيناء، واستدرك قائلا "إن وزارة الزراعة عاجزة عن إرسال 6 جرارات لوسط سيناء من أجل المزارعين مع غياب التقاوي، نستغيث بالله ثم بكم، ونطالب بتنظيم استخدام المياه المتواجدة من المطر".



وأشاد النائب محمود بدر، في بيان عاجل، بوزير النقل وتشكيل لجنة في التحقيق في تحرك قطار بشبين القناطر بدون سائق الأسبوع الماضي، وتم الاعتراف بالواقعة وإعلان الأسباب ودعا إلى التحقيق في تقاعس هيئة السكك الحديدية عن النظر للواقعة ونفيها بشكل كامل.



وأضاف أن ما حدث أوضح وجود إرادة حقيقية لوزير النقل على محابسبة المقصرين وإرادة هيئة السكك الحديدية بنفي ماحدث وقرر وزير النقل تشمكيل لجنة للتحقيق فيما حدث وأكدت حدوثها وإعلان أسبابها.



وانتقد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان وزير الزراعة بسبب أزمة نقص الأسمدة الزاعية .. وقال: إن " الفلاح يعمل في ظل نقص الأسمدة، نطالب بحضور الوزير الزراعة إلي المجلس لبحث الأزمة مع نواب الشعب، إن شباب الخريجين يقومون بزراعة نحو 350 ألف فدان وضحوا بالوظائف الحكومية أو الخاصة، والآن هم في أزمة ولا يعرفون ماذا يفعلون".



ومن جانبه، قال النائب سمير أبو طالب أن مزلقانات السكة الحديد في المنيا تحصد أرواح المواطنين بشكل يومي بسبب عملها بشكل يدوي، وطالب بسرعة اقامة مزلقات ألكترونية حديثة في محافظة المنيا.



وأكد النائب علاء عابد أهمية مؤتمر"المراجعة الدورية الشاملة" لملف حقوق الإنسان فى 13 نوفمبر الجاري ، مشيرا إلى أن وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان سيحضر المؤتمر.



ولفت إلى أنه تم حجز فنادق لأعضاء منظمات حقوق انسان كارهة لمصر وتعمل ضدها ، مشيرا إلى أن الاستعراض الدوري الشامل مهم وان الدولة أنجزت الكثير فى ملف التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية كحق من حقوق الإنسان ، ونساند الوزير عمر مروان وقد قمنا باعداد مذكرة بهذا الشأن لدعم ملف مصر أمام المؤتمر. أقرأ أيضا : تسجيل صوتي.. خلية نائمة للإخوان تروج لانتشار الالتهاب السحائي في المدارس.. والصحة ترد

استعرض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء عددا من البيانات العاجلة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في محافظات الجمهورية.وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر خالية من وباء "الالتهاب السحائى".. وقال " تم إبلاغي بخلو البلاد من الالتهاب السحائي"، وربما التشخيص لبعض الحاليات غير سليم أو تشابهت الأعراض الخاصة به مع الالتهاب السحائي، لا خوف مطلقا وأطمئن الجميع".وجاء تأكيد رئيس المجلس عقب تساؤل النائب محمد السويدى، فى بيان عاجل، كيف يصدر بيان من مسؤول بعدم وجود مرض الالتهاب السحائي وانه شخصيا حضر جنازة أحد الأطفال الذي أصيب بالمرض مؤخرا.. مطالبا ممثل الحكومة فى البرلمان برد رسمي من وزارة الصحة بشأن البيان رغم وجود حالات إصابة ووفاة بالمرض.ولفت الدكتور علي عبد العال- ردا على بيان عاجل وجهه النائب سلامة الرقيعي حول منطقة رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء وصرف التعويضات للمضارين من عمليات تطهير سيناء من الإرهابيين- إلى أن الاستثمارات في سيناء فى إطار مشروعات قومية كبرى وصلت تكلفتها إلى تريليون جنيه، وهو رقم يفوق كل ما تم إنفاقه عبر سنوات عديدة ماضية.