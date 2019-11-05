رئيس الوزراء: المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052 وضعه علماء مصر.. لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط علمية ودراسات مستفيضة

رئيس مجلس الوزراء:

= لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط علمية ودراسات مستفيضة = المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052 وضعه علماء مصر = ما كنا نخطط لتنفيذه 2027 وفى 2052 خاصة فى المشروع القومى للطرق تخطيناه ونفذ على أرض الواقع









أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط وتوجهات علمية ودراسات مستفيضة.





جاء ذلك على هامش افتتاح عددٍ من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وقال مدبولي إنه لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط وتوجهات علمية ودراسات مستفيضة، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052 وضعه علماء مصر عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان حاليًا، حيث تم العمل به بدءا من عام 2009 والانتهاء منه فى إبريل 2012، قائلا: "إحنا مش بنقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات".





وأكد رئيس الوزراء أنه تم إعداد وثيقة لهذا المخطط، لإبراء الذمة أمام الجميع وأمام الوطن بما تم بشأن هذا المخطط، مشيرا إلى أنه لم يكن ليصدق أن يشهد تنفيذ هذه الخطة، قائلا: "على المستوى الشخصي، كنت اتساءل هل في يوم من الأيام سوف أرى تنفيذ ولو جزء من هذه الإستراتيجية".





وقال الدكتور مدبولي إنه بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وتوليه مسئولية وزارة الإسكان التقى بي الرئيس وكلف بالبدء في تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع، قائلًا: ما كنا نخطط لتنفيذه 2027 بل وفى 2052 خاصة فى المشروع القومى للطرق تخطيناه الآن ونفذ على أرض الواقع"، وقال: "هدفنا بناء دولة حقيقية نخدم بها أبناءنا في المستقبل".





وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عددًا من المشروعات التنموية الجديدة فى مجال صناعة الحديد والصلب والرخام والجرانيت والإسكان والبترول والطرق والمحاور المرورية .



