طارق شوقي يستعرض خطة النهوض بالعملية التعليمية في المؤتمر العربي للتنمية المستدامة

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربي للتنمية المستدامة، والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



واستعرض شوقي جهود الوزارة في المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسي والجامعي، وذلك لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدى المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج.



كما تطرق الوزير خلال كلمته، إلى الحديث عن تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بخطوات لحل مشكلات كثافة الفصول المدرسية.