بروتوكول تعاون لتدريب شباب الأطباء بين جامعة حلوان وكلية الجراحين الملكية

استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان البروفيسور ديريك ألدرسون رئيس كلية الجراحين الملكية بإنجلترا لبحث أوجه التعاون بين كلية الطب بجامعة حلوان والكلية الملكية.



وخلال اللقاء قدم الدكتور ماجد نجم نبذة تاريخية عن جامعة حلوان التي رغم حداثة تأسيسها إلا أن بعض كلياتها تزيد عمرها عن ١٠٠ عام مثل كلية الفنون الجميلة والتربية الرياضية بالإضافة إلى الكليات الحديثة مثل الطب و التي تتمتع بكفاءات بشرية عالية.



كما أوضح سعى الجامعة للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الكلية الملكية وعقد بروتوكول تعاون لتدريب شباب الأطباء فى مصر.



و من جهته أشار رئيس كلية الجراحين الملكية إلى دورها الهام فى التدريب الجراحى منذ منتصف القرن الثامن عشر و كذلك شركاتها المتعددة مع كبار الجراحين و كبرى المؤسسات الطبية و أعرب عن اهتمام الكلية بدعم الشركاء عبر البحار و سعيها لتطوير ظروف وبيئة الجراحة في مختلف دول العالم.



كما أعلن عن استعداد الكلية لمساعدة مصر بأفضل السبل الممكنة و توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير الجراحة بها و المساهمة فى تأسيس نظام تعليمي متميز يقدم رعاية صحية موحدة عالية الجودة لكل المرضى على اختلاف أوضاعهم المادية.



ورافق الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وأ.د طارق سالم وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية وأ.د أسامة حجازي أستاذ جراحة العظام رئيس كلية الجراحين الملكية والوفد المرافق له في جولة تفقدية بكلية الطب وتبع ذلك عرض للأستاذ الدكتور حاتم الجوهري رئيس قسم الجراحة عن أهم البرامج التدريبية للطلاب كما أشار إلى التحديات التى واجهت مستشفى بدر فى مجال البنية التحتية و تغلبها على نقص الإمكانيات و دعمها بأحدث الأجهزة و تجهيزها بغرف عمليات حديثة آمنة (الكبسولة) و تلى ذلك مناقشة مفتوحة مع الحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وتتطلع كلية الطب بجامعة حلوان للتعاون مع كلية الجراحين الملكية لعقد دورات معتمدة في مجال الجراحة العامة، كما تنظم الكلية الملكية في مصر الشهر القادم دورة لمدة ٣ ايام عن أساسيات الجراحة العامة في كليات الطب يحضرها الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين من مختلف الجامعات.