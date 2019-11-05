المغربي "وليدو" يطرح كليب "كلام مش تمام" باللهجة المصرية..فيديو

طرح المنتج أمين الريان أحدث أعماله الانتاجية وهو كليب بعنوان "كلام مش تمام" للمطرب المغربي وليدو على قناة الشركة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب



الاغنية كلمات وألحان/ وليدو، توزيع/ مونتي، ميكس وماستر/ محمد جودة، منتج فني/ مصطفي امين، ومن انتاج شركة الرحيل للإنتاج الفني للمنتج أمين الريان، والكليب من اخراج/ محمد مصطفى بكري.



وتقول كلماتها: هو ليه كل لما احب أصبح على اللي مني بسمع كلام مش تمام.. في ساعة المسا يا حبايب.. بشقر علي الناس اللي مني.. وساعة العشا ببقي غايب.. مشغول غصب عني.. ده انا بمشي في وسط الناس وبسمع كلام مش تمام



وقد صرح المخرج محمد مصطفى بكري: ان كليب كلام مش تمام يعد ثاني تعاون له مع وليدو خاصة بعد نجاح كليب والو العام الماضي ولكن هذه المرة يغني وليدو باللهجة المصرية وفي خلفيته اهرامات الجيزة



واضاف بكري: انه اعتمد علي استخراج كافة طاقات المطرب وليدو في ادائه التمثيلي وعدم الاستعانة بأي موديل فتمتع الكليب بخفة دمه وظرفه المغربي