الإمارات وإثيوبيا تبحثان التعاون في مجال النفط والخدمات اللوجستية

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، التقى الدكتور سلطان الجابري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية في أبوظبي.





وأشارت الوكالة إلى أن المسئولين ناقشا سبل تعزيز وتنويع التعاون بين البلدين، بما في ذلك في مجالات الخدمات اللوجستية وتوريد النفط.





وأعرب أحمد عن شكره لشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على انضمامهم إلى الإثيوبيين في الاحتفال بالفوز بجائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء أبي أحمد في أكتوبر الماضي.



