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مرأة

جاكيت جينز وساعة فخمة .. ريم البارودي تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة .. شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:30 م
صدى البلد
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نورا نبيل
نشرت الفنانة ريم البارودي من خلال حسابها على موقع إنستجرام صورة حديثة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة أبرزت جمالها وبساطتها .

وارتدت ريم البارودي تنورة سوداء وجاكيت جينز واعطت إهتماما خاصا بالإكسسوارت حيث ارتدت أكثر من خاتم وساعة تناسبت مع ملابسها .

وتلقت ريم البارودي تعليقات كثيرة من جمهورها أشاد بجمالها وإطلالتها .

وكانت ريم البارودي قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" .
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