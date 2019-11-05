جاكيت جينز وساعة فخمة .. ريم البارودي تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي من خلال حسابها على موقع إنستجرام صورة حديثة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة أبرزت جمالها وبساطتها .



وارتدت ريم البارودي تنورة سوداء وجاكيت جينز واعطت إهتماما خاصا بالإكسسوارت حيث ارتدت أكثر من خاتم وساعة تناسبت مع ملابسها .



وتلقت ريم البارودي تعليقات كثيرة من جمهورها أشاد بجمالها وإطلالتها .



وكانت ريم البارودي قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" .