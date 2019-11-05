تحذير للأهالي| العنف يصيب الطفل بـ مرض خطير

يحظى الأطفال الذين يمتلكون أمهات للإعتناء بهم، ويشعرون بالحب الزائد تجاههم، بالكثير من الفوائد التي تحميهم من المخاطر.





كشفت دراسة حديثة وفقا لـ "ديلي ميل" البريطانية عن أن هؤلاء الأطفال يكونون أقل عرضة لخطر السمنة في الأشهر الأولى من حياتهم.





ووفقا للدراسة أشار الباحثون في جامعة "بوفالو" إلى أن سلوك الأم مع أطفالها هو ما يزيد يقلل من مرض السمنة لدى الأطفال، فعندما تتحدث الأمهات بشكل إيجابي وبألوان دافئة في ملابسهن مع أطفالهن أثناء اللعب، يساعد على تعزيز صحة الطفل.



