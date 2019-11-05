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مرأة

تحذير للأهالي| العنف يصيب الطفل بـ مرض خطير

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:19 م
تأثير العنف على الأطفال
تأثير العنف على الأطفال
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حياة عبد العزيز
يحظى الأطفال الذين يمتلكون أمهات للإعتناء بهم، ويشعرون بالحب الزائد تجاههم، بالكثير من الفوائد التي تحميهم من المخاطر.

كشفت دراسة حديثة وفقا لـ "ديلي ميل" البريطانية عن أن هؤلاء الأطفال يكونون أقل عرضة لخطر السمنة في الأشهر الأولى من حياتهم.

ووفقا للدراسة أشار الباحثون في جامعة "بوفالو" إلى أن سلوك الأم مع أطفالها هو ما يزيد يقلل من مرض السمنة لدى الأطفال، فعندما تتحدث الأمهات بشكل إيجابي وبألوان دافئة في ملابسهن مع أطفالهن أثناء اللعب، يساعد على تعزيز صحة الطفل.

كما أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تتحدث أمهاتهم بأساليب قاسية، ولغة حادة تتسم بالعنف، يؤدي بمستويات من العداء تجاههم وظهور علامات على أنهم سوف يكتسبون وزنًا غير صحي.
تحذير للأهالي| العنف يصيب الطفل بـ مرض خطير
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