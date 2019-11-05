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محافظات

التعليم قبل كل شيء..غلق جميع المقاهي المخالفة ومنع الطلاب من الجلوس عليها في الشرقية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:22 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية بمدينة الزقازيق لمتابعة تنفيذ قرار غلق الكافيتريات والمقاهي غير المرخصة والمنتشرة بمحيط المدارس بنطاق المدينة للحد من ظاهرة جلوس الطلاب عليها.

وكذلك للتأكد من رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة لفك الاختناقات المرورية بالمدينة ، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف.

بدأت جولة المحافظ بتفقد حي الزهور وتقسيم المعلمين بحي أول الزقازيق للوقوف على الحالة العامة للشوارع من أعمال الرصف والنظافة ، مشددًا على رئيس حي اول بالتنسيق مع مديرية الطرق بإعداد المقايسة اللازمة لرفع كفاءة ورصف الشوارع بالحي والتقسيم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

كان محافظ الشرقية قد أعلن عن حملة لإعادة الانضباط لمراكز المحافظة والتي بدأت منذ أمس ، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من إزالة إشغالات وغلق كافيهات ومراجعة تراخيص المحلات ، فضلًا عن التنبيه بالتواجد المستمر لرجال المرور بالشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية وضبط سيارات الأجره المخالفة ، ومراجعة تعريفة الركوب المقررة.
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