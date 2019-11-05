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محافظات

حياة كريمة.. الكشف على 1593 في قافلة طبية مجانية بقرية الطويل في الدقهلية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:14 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1593 في قافلة طبية مجانية بقرية الطويل مركز المنزلة اليوم الثلاثاء.

أضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 34 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة ، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة،وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ 91 حالة، وإجراء 251 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على 129 من أمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية في أماكن إقامتهم.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار اليوم الثلاثاء،ضمت10 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و2عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، واسنان، وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية .
حياة كريمة.. الكشف على 1593 في قافلة طبية مجانية بقرية الطويل في الدقهلية
حياة كريمة.. الكشف على 1593 في قافلة طبية مجانية بقرية الطويل في الدقهلية
حياة كريمة.. الكشف على 1593 في قافلة طبية مجانية بقرية الطويل في الدقهلية
حياة كريمة.. الكشف على 1593 في قافلة طبية مجانية بقرية الطويل في الدقهلية
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