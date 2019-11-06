تحرك برلماني جديد بسبب ارتفاع حالات قوائم الانتظار

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءًا من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من جميع الجوانب.





أعلن حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن ارتفاع عدد حالات قوائم الانتظار في مصر.وقال حاتم عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك أزمة كبيرة في قوائم الانتظار في مصر بسبب قرار الإدارة العامة للمجالس الطبية في مصر الذي تضمن إرسال جميع البيانات الخاصة بالمريض والتقارير عبر شكبة الانترنت للموافقة عليها وتحويلها إلى المستشفيات المتخصصة بعد ذلك لإجراء العملية.وأوضح النائب أن هناك أزمة في شبكة الإنترنت لدى المستشفيات، حيث إنها لا تتلقى الخطابات المرسلة من جانب المواطنين، مما يعود بالضرر على المواطنين من تراكب حالات الانتظار وتأخر علاجهم على نفقة الدولة مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين البسطاء.وأضاف أن أغلب المستشفيات أيضا بعد استقبال البيانات والتقارير لا تعترف بالصور المرسلة عبر الإنترنت وتطالب بالاطلاع على الأصل مما يعيق العملية الصحية، بالإضافة إلى أن أغلب المواطنين البسطاء ليس لديهم دراية بكيفية إرسال البيانات عبر شبكة الإنترنت، حيث كان المريض في السابق يذهب يرسل البيانات بنفسه إلى الجهة المختصة، وبعد ذلك تحدد له الموعد الذي سيجري العملية فيه.وأكد النائب ضرورة ترك حرية الاختيار لدى المواطن وعدم اقتصار إرسال البيانات فقط عبر شبكة الإنترنت وإتاحة الفرصة للمواطنين من تقديم الأوراق بنفسه لتجنب أي إعاقة تقف حائط أمام تلبية احتياجات المريض.يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.