الجمارك كشفتها.. هربت 2 كيلوجرام ذهب داخل حذائها

لم تتخيل تلك المسافرة الروسية أن حيلتها سيتم كشفها على يد سلطات الجمارك بالحدود الصينية، بعد ضبط 2 كيلوجرام من الذهب مخبأة فى حذائها.



تعود التفاصيل عندما لاحظ أفراد الأمن في المركز الجمركي بشرق سيبيريا، أن المسافرة الروسية كانت تمشي بطريقة غريبة مثيرة للشبوهات.



الأمر الذى دفع تلك العناصر لتوقيفها وتفتيشها، ليتم اكتشاف 8 قطع من الذهب، يبلغ إجمالى وزنها 1.9 كيلوجرام داخل حذائها.



كانت قد قامت المسافر بلصق نعل مزيف على حذائها، إلا أن أمرها تم افتضاحه وتبين أن قيمة الذهب المهرب أكثر من 79 ألف دولار.

