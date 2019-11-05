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محافظات

1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:20 م
ملتقى توظيفي للشباب
ملتقى توظيفي للشباب
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ايمن محمد
وفر ملتقى جنوب سيناء الأول لتوظيف الشباب الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالصالة المغطاة ١٠٠٠ فرصة عمل بالقطاع السياحى فنادق ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ والشركات والمطاعم والمحلات والصيدليات الكبرى.

وقد تواجدت ٢٥ شركة ومؤسسة وبنك لعرض فرص العمل المتاحة لديها علاوة على البنوك وصندوق تنمية المشروعات المانحة للقروض الصغيرة .

وقد حضر الملتقى اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء ومحمد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء ومحمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وقد توافد مئات الشباب وخاصة الشابات الملتقى للحصول على فرص عمل حقيقية.

من جانبه أكد محمد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة أن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية للشباب الراغب فى العمل بالقطاع الخاص والسياحى.

وأضاف محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن ملتقى التوظيف حركة وصل بين الشركات العارضة لفرص العمل والشباب يتعرف من خلالها الشباب على سوق العمل والمجالات المتاح بها العمل.
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
1000 فرصة عمل..ملتقى توظيفي للشباب بالقطاع السياحي في جنوب سيناء
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