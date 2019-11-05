زيدان يعلن قائمة ريال مدريد قبل مواجهة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباراة أمام جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.



ويستضيف ريال مدريد نظيره جالطة سراي مساء غدا الأربعاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وضمت قائمة الملكي 19 لاعبًا هم:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس رايولا، ألتوبي



خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميلياتو، سيرخيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، ميندي.



خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو



خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، رودريجو.



وشهدت القائمة غياب كل من : اودريوزولا، ناتشو، اسينسيو، خاميس رودريجيز، فينيسيوس جونيور، جاريث بيل، ابراهيم دياز وماريانو



جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي جالطة سراي في المركز الأخير بنقطة واحدة.