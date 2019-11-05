Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد قبل مواجهة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:13 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
محمد رشاد
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباراة أمام جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره جالطة سراي مساء غدا الأربعاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة الملكي 19 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس رايولا، ألتوبي

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميلياتو، سيرخيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، رودريجو.

وشهدت القائمة غياب كل من : اودريوزولا، ناتشو، اسينسيو، خاميس رودريجيز، فينيسيوس جونيور، جاريث بيل، ابراهيم دياز وماريانو

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي جالطة سراي في المركز الأخير بنقطة واحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل.. يوفيتش وميندي أساسيان مع ريال مدريد للمرة الأولى ضد فياريال

دوري أبطال أوروبا.. غيابات بالجملة في ريال مدريد قبل مواجهة سان جيرمان

الليلة.. موقعة سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بغيابات مؤثرة

19 لاعبًا في كتيبة زيدان لموقعة إشبيلية بـ الدوري الإسباني

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

مفاجأة.. زيدان يستبعد بيل وجيمس رودريجيز من قائمة ريال مدريد لمباراة كلوب بروج

ترشيحاتنا

4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا

السعودية تنادي.. محمود علاء يقترب من الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل الأزمة

زوجة رياض محرز تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالخيانة

اتحاد الكرة: 10 آلاف مشجع لحضور ودية مصر وليبيريا.. الخميس

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لمتابعيها.. تفاصيل

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه

سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور