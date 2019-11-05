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فن

فيلم Harriet يحقق 12 مليون دولار في 5 أيام عرض

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:59 م
فيلم Harriet
فيلم Harriet
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم Harriet إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وذلك منذ طرحه فى نوفمبر الحالى بدور العرض الامريكية.

فيلم "Harriet" قام بإخراجه كاسى ليمونس، ومن بطولة سينثيا اريفو، ليزلى أودوم جونيور، جو ألوين، كلارك بيترز، فانيسا بيل كالوى، عمر ج. دورسى، هال هنرى هنتر، تيم جين، نيك باستا، جوزيف لى أندرسون، أنطونيو بيل، جانيل مونيه.

وتدور أحداث فيلم "Harriet" حول الناشطة هاريت توبمان التى هربت من العبودية مع عدد من العبيد، ووجدوا أنفسهم فى مواجهة الشدائد المتنامية قبل الحرب الأهلية، والفيلم من إنتاج شركة Focus Features.
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