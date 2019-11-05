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رياضة

نجم الجزائر يرحل عن الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:11 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية، عزم المدافع الدولي الجزائري جمال بن العمري، النية للرحيل عن فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم ، إلى وجود خلافات كبيرة بين جمال بن العمري وإدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان.

وأكدت ذات الصحيفة، أن رحيله المدافع الجزائري عن "الليوث" بات وشيكًا، والأمر أصبح بالنسبة لابن عمري مسألة وقت، لافتة امتلاكه عدة عروض خليجية.

ويمتلك جمال بن العمري عروضا من دوري الخليج العربي الإماراتي، فضلًا عن عرض قطري، بالإضافة لتحركات إدارة الاتحاد تدعم خط الدفاع.

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