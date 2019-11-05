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منوعات

مبيعات مخيفة.. Realme تبيع 5.2 مليون هاتف في شهر واحد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:15 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن شركة Realme الصينية المملوكة لعلامة أوبو تسعى للانتشار بأقصى صورة ممكنة، بعدما أظهرت الأرقام بيعها لأكثر من 5.2 مليون هاتف فى شهر واحد فقط.

وبحسب موقع جى اسم آرينا التقنى، نجحت شركة Realme فى بيع 17 مليون هاتف عالميًا، منها 5.2 مليون نسخة فى الهند، والبقية من مختلف دول العالم، وذلك فى الربع الخير من العام الجارى 2019.

وبمقارنة حجم مبيعات العام الحالى بالعام الماضى نجد ان هناك نسبة زيادة بلغت 160%، منذ إطلاقها هاتفها الأول Realme 1 حتى آخر هاتف أصدرته وهو X2 Pro.

نجحت الشركة الصينية فى حصد نسب مبيعات مخيفة من خلال 16 مليون هاتف ذكى فى فئات مختلفة، جعلتها الآن ضمن الاختيارات الأولى لراغبي الحصول على هواتف بسعر مناسب مقابل القيمة.

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