Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

التضامن: الانتهاء من قانون الضمان الاجتماعي قريبا.. وآخر جديد لمراكز الإدمان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:17 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قالت غادة والي وزيرة التضامن، إن اللجنة المشكلة بتكليف من رئيس الوزراء قاربت علي الانتهاء من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني التأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وإن مسودة مشروع الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي سيتم الانتهاء منها آخر ديسمبر.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي المنعقد برئاسة النائب عبد الهادي القصبى، أن الوزارة قاربت علي الانتهاء من قانون الطفل، وأنها أرسلت مسودة مشروع قانون الترخيص للعيادات الخاصة وتنظيم عملها، وكذلك مسودة تشريع تنظيم المراكز الخاصة لعلاج الإدمان الخاصة بناء علي توجيه من وزارة الداخلية، علي خلفية شكاوي من العديد من الأهالي ضد مراكز خاصة لعلاج الإدمان.

وأشارت الوزيرة، إليّ أن الوزارة أيضا انتهت من مقترح قانون تحليل العاملين للمخدرات بعد توجيه الرئيس، علي خلفية حادث محطة مصر، وهو الأمر الذي لا يعالجه قانون الخدمة المدنية بالشكل المطلوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أولياء أمور طلاب التجريبيات: المدارس أهملت كتاب connect plus واشتريناه على الفاضي

حاول اغتصابها.. إخلاء سبيل فتاة العياط المتهمة بذبح سائق وتسليمها لأسرتها

صدمة لجماهير النصر السعودي.. النادي يوافق على بيع نجمه المتوهج لناد برازيلي

بقاله سنة.. السيسي يسأل كامل الوزير عن سبب عدم اكتمال طريق.. شاهد

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور

مفاجأة.. أردوغان قد ينسحب من صفقة إس 400 الروسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه

سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور