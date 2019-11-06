برلماني يطالب بإنشاء لجان رقابية لرصد قصور المؤسسات وعلاجها

طالب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجان رقابية منبثقة من لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان للرقابة على جميع المؤسسات التي تشهد خسائر وعمل تقرير شامل لمناقشة الحكومة.





وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن دور البرلمان رقابي وتشريعي وله أدوات رقابية يمكن أن يستخدمها في أي وقت ولابد أن تكون هناك لجان رقابية تعمل على رصد أي تقصير من أي مؤسسة للمناقشة الحكومة به والعمل على علاجه.



