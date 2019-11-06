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برلمان

برلماني يطالب بإنشاء لجان رقابية لرصد قصور المؤسسات وعلاجها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
طالب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجان رقابية منبثقة من لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان للرقابة على جميع المؤسسات التي تشهد خسائر وعمل تقرير شامل لمناقشة الحكومة.

وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن دور البرلمان رقابي وتشريعي وله أدوات رقابية يمكن أن يستخدمها في أي وقت ولابد أن تكون هناك لجان رقابية تعمل على رصد أي تقصير من أي مؤسسة للمناقشة الحكومة به والعمل على علاجه.

يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس السيسي حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب عليهم مسئولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".
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