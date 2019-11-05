أمير رمسيس يختار أحمد مجدى لـ حظر تجوال

يختار حاليا المخرج أمير رمسيس باقى أبطال فيلمه الجديد "حظر تجوال" والذى من المقرر أن يبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من جميع المراحل التحضيرية.



ووقع الاختيار من جانب أمير رمسيس على الفنان أحمد مجدى ليشارك فى بطولة الفيلم الذى تقوم ببطولته إلهام شاهين وأمينة خليل والفيلم من تأليف أمير رمسيس أيضا.



فيلم "حظر تجول" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول التغيرات التى طرأت على فتاة ووالدتها والتناقضات فى شخصياتهما وذلك بعد إجبارهما على تواجدهم فى حظر التجوال.