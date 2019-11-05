فقرة تأهيل خاصة من ميتشو لـ أوباما وعنتر على هامش تدريب الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو فقرة تأهيلية خاصة للثنائي يوسف أوباما ومحمد عنتر على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.



وقام الثنائي بالركض الخفيف حول الملعب، أعقبها بعض التدريبات الاستشفائية فى جمانزيوم النادي.



ويستعد الزمالك لمواجهة انبي فى الدوري الممتاز ، عقب فترة التوقف الدولي التي يتخللها مبارتي كينيا وجزر القمر للمنتخب الأول وبطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة للمنتخب الأولمبي .