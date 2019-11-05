الليلة .. طارق العشري ضيف برنامج "الماتش"

يحل طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء على برنامج "الماتش" الذي يذاع عبر قناة صدى البلد.



ويتحدث العشري عن مسيرة حرس الحدود في الدوري هذا الموسم وسر تفوقه على الكبار في العديد من المناسبات مع الحدود وسبب ابتعاده عن تدريب المنتخبات الوطنية، بجانب الحديث عن ضكل المنافسة على الدوري وتوقعاته لمشوار المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب في بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.



برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُذاع من الجمعة للثلاثاء لمدة ساعتين يوميًا، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.