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رياضة

قبل مواجهة جينك.. رسائل دعم لـ محمد صلاح من رواد السوشيال ميديا ..شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:34 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح لدعم الفرعون المصرى قبل مواجهة ليفربول ضد فريق جينك البلجيكي.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏محمد صلاح يسعى لتحطيم رقم قياسي مسجل باسم ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.
يحتاج فقط لتسجيل 4 أهداف لتحطيم رقم جيرارد و يصبح الهداف التاريخى فى البطولة للريدز
احتاج محمد صلاح 28 مباراة للوصول للرقم بينما احتاج جيرارد إلى 73 مباراة للوصول إلى رقمه.

‏بتوفيق اليوم يا مومو 👑❤️
‎#محمد_صلاح
ليفربول جينك

‏‎محمد صلاح مهووس بكسر الارقام وقدر يكسر أرقام أساطير كثيره وهو الوحيد اللي راح يقدر يسويها ويستاهل أبو مكه حتى ماني بعد يستاهل

‏‎لالا مستحيل المصرين بيحبوا صلاح بطريقه أكثر من روعه وارجوك متتكلمش فى حاجه زى دى لان محمد انسان محترم جدا وبغض النظر عن أن محمد محترف في إنجلترا محمد صلاح عمل حاجات كتير كويسه ميعملهاش غير انسان محترم وخلوق

بالتوفيق ياابوصلاح النهاردة ام شاء ألله #محمد_صلاح
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