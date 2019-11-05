Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تميزت بارتدائه.. سر تخلي ملكة إنجلترا عن الفرو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:48 م
ملكة انجلترا إليزابيث
ملكة انجلترا إليزابيث
Advertisements
حياة عبد العزيز
بعد أن تميزت ملكة انجلترا بارتداء الملابس الفرو، كشفت المستشارة الشخصية للملكة "أنجيلا كيلي" ، التي عملت لدى العائلة المالكة لمدة 25 عامًا، عن خزانة ملابس الملكة إليزابيث الخاصة بها، بعد احتوائها على الكثير من الملابس الفرو، التي تعد من رموز العائلة المالكة، منذ أن ارتدته الملكة في زفافها.

وأشار موقع "livekindly" إلى أن ملكة بريطانيا اعتادت على ارتداء الفرو الطبيعي في الطقس البارد، لتتميز بإطلالة أنيقة في انجلترا، والتي تميزت به ايضًا في حفل التتويج عام 1953، والتي ظهرت من خلاله بإطلالة خطفت الأنظار وهي مرتدية رداء ارجواني مزخرفا ومعطفًا طويلًا.

وأشارت كيلي وفقًا " livekindly "، إلى أن استخدام الملكة للفراء تعرض لانتقادات شديدة من النشطاء ، وبعد قانون حظر الفراء عام 2000 تخلت عنه.

والجدير بالذكر انه في الشهر الماضي، أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تحظر بيع الفراء بسبب مخاوف على رعاية الحيوانات، لتأتي نيويورك في المرتبة الثانية التي طبقت قانون حظر بيع الفراء.
تميزت بارتدائه.. سر تخلي ملكة إنجلترا عن الفرو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملابس ثقيلة وعرش وزنه 8 أطنان.. أغرب الطقوس في حفل تتويج إمبراطور اليابان

بفستان موف.. ميجان ماركل تبعث رسالة سرية للملكة إليزابيث

ترشيحاتنا

فوائد شرب الماء.. 33 سببا تجعلك تنتظم في هذه العادة يوميا

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك فى ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة

تنكر في زي راع للغنم وخاف من الخونة.. تفاصيل الأيام الأخيرة لـ البغدادي قبل مقتله

اتحاد الكرة: 10 آلاف مشجع لحضور ودية مصر وليبيريا.. الخميس

الأعظم في ليفربول.. إنجاز ينتظر محمد صلاح أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

البدري يستقر على استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر منتخب مصر

Advertisements

إنبي يعمق جراح الزمالك قبل مباراتهما فى الدوري المصري الممتاز

غضب عارم فى منتخب مصر تجاه بيراميدز والبدرى يهدد باستبعاد لاعبيه

الأعظم في ليفربول.. إنجاز ينتظر محمد صلاح أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

عدم تخفيف الملابس.. انخفاض مفاجئ في الحرارة.. وأمطار رعدية الخميس القادم

نوة المكنسة| 7 معلومات عن أخطر عاصفة جوية تضرب مصر .. والمناطق التي تهددها

بعد تصريحاته عن الدولة| قرار عاجل من البرلمان ضد أحمد طنطاوي

حاول اغتصابها.. إخلاء سبيل فتاة العياط المتهمة بذبح سائق وتسليمها لأسرتها

عزمني من البرنس.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس عزومة الخطيب

السيسي يستشهد بآية قرآنية في رسالة خاصة للمصريين| شاهد

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة فى أول حوار لـ «الأهرام»: أمتنا تعيش مرحلة انتقالية صعبة وحرجة .. والعالم يتجه إلى الفوضى

عقب الصلح بين تركي والخطيب..عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لـ جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه

سفير سويسرا يشيد بأمن سيناء: قضينا أوقاتا رائعة في سانت كاترين