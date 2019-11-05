تميزت بارتدائه.. سر تخلي ملكة إنجلترا عن الفرو

بعد أن تميزت ملكة انجلترا بارتداء الملابس الفرو، كشفت المستشارة الشخصية للملكة "أنجيلا كيلي" ، التي عملت لدى العائلة المالكة لمدة 25 عامًا، عن خزانة ملابس الملكة إليزابيث الخاصة بها، بعد احتوائها على الكثير من الملابس الفرو، التي تعد من رموز العائلة المالكة، منذ أن ارتدته الملكة في زفافها.



وأشار موقع "livekindly" إلى أن ملكة بريطانيا اعتادت على ارتداء الفرو الطبيعي في الطقس البارد، لتتميز بإطلالة أنيقة في انجلترا، والتي تميزت به ايضًا في حفل التتويج عام 1953، والتي ظهرت من خلاله بإطلالة خطفت الأنظار وهي مرتدية رداء ارجواني مزخرفا ومعطفًا طويلًا.



وأشارت كيلي وفقًا " livekindly "، إلى أن استخدام الملكة للفراء تعرض لانتقادات شديدة من النشطاء ، وبعد قانون حظر الفراء عام 2000 تخلت عنه.



والجدير بالذكر انه في الشهر الماضي، أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تحظر بيع الفراء بسبب مخاوف على رعاية الحيوانات، لتأتي نيويورك في المرتبة الثانية التي طبقت قانون حظر بيع الفراء.

