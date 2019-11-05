مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: افتتاح 4 مجمعات عملاقة للرخام والجرانيت خلال أشهر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددًا من المشروعات التنموية الجديدة فى مجال صناعة الحديد والصلب والرخام والجرانيت والإسكان والبترول والطرق والمحاور المرورية، التي شملت مصنع الدرفلة رقم 3 بشركة السويس للصلب.



إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى بجنوب سيناء ومجمع لتحلية مياه البحر بالعين السخنة ومصنع الرخام والجرانيت الجفجافة بوسط سيناء والرصيف البحرى بالعين السخنة وعدد من الطرق والشرايين المرورية الجديدة بالسويس وجنوب ووسط سيناء.



وقال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه تم التخطيط لإنشاء ستة مجمعات صناعية كبرى تختص بإستخراج وتشغيل الرخام والجرانيت والتشغيلات الفنية المتعلقة بها.



والمجمع الأول يقع في بنى سويف وقد افتتحه الرئيس فى أغسطس من عام 2018، والمجمع الثاني فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء، كما أنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء أربعة مجمعات صناعية أخرى للرخام والجرانيت فى "العين السخنة - رأس سدر – المنيا – أسوان" وسيتم الإنتهاء منها على التوالى فى يناير ومارس وتساهم فى توفير اكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.



وأوضح اللواء مصطفى أمين خلال كلمة له على هامش الافتتاح أنه يتم حاليا التنسيق مع محافظة القاهرة إلى إنشاء مصنع فى منطقة شق التعبان بالتعاون مع شركة "زينيت" الألمانية يختص بتدوير واستغلال مخلفات وهالك التشغيل لأكثر من 1500 مصنع وورشة للرخام والجرانيت بالمنطقة.