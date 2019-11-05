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رياضة

جنوب أفريقيا: لم نحدد بديل نجم الأهلى السابق فى أمم افريقيا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:12 م
باكاماني ماهلامبي
باكاماني ماهلامبي
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أعلن ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا الأوليمبي أنه لم يستقر على بديل باكاماني ماهلامبي نجم الفريق والذى تعرض لإصابة في الكاحل قبل السفر إلى مصر للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى تنطلق الجمعة المقبل في مصر.

وقال نوتوان فى تصريحات للموقع الرسمى لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، إنه لم يحسم بديل باكاماني لاعب الأهلى السابق حتى الآن، وسينتظر لحين التشاور مع جهازه المساعد وإدارة الاتحاد الجنوب أفريقى للإعلان عن اللاعب البديل.

وأضاف قائلا: "لقد وصلنا القاهرة صباح اليوم الثلاثاء وسنؤدى مرانا خفيفًا مساء اليوم قبل بداية التجهيز لمباراة زامبيا بدءًا من الغد."
وتابع: "يسعدني أيضًا أن أذكر أننا لا نشعر بالقلق من إصابة اللاعبين الذين سافرنا معهم إلى هنا، فقط باكامانى الذي تعرض لإصابة ولم يستطع السفر معنا."

وتنطلق أمم افريقيا الجمعة المقبل بمشاركة ٨ منتخبات، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويقع منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.
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