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اقتصاد

مسئول بـ المركزي: 94 مليار جنيه حجم التداول للكاش بالسوق

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:31 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري، إن تكلفة تداول الكاش بالسوق المصرية تقدر بنحو 94 مليار جنيه.


وأكد وكيل المحافظ المساعد على هامش مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء أن هذه القيمة سبب كافٍ للاهتمام بالتحول إلى مجتمع أقل استخدامًا للنقد.


وأضاف أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لاعب أساسي في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على استخدام الكاش، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف تفعيل مليون نقطة قبول بنهاية العام المقبل.


وأشار إلى أن البنوك أطلقت 5 ملايين بطاقة مدفوعة مقدمًا منذ مايو الماضي، بالإضافة إلى إصدار 400 ألف بطاقة لذوي الهمم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
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