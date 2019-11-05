بعد إحالة محام للتأديب بسبب الفيسبوك.. تعرف على آليات المحاسبة لـ أعضاء النقابة

شهدت نقابة المحامين نهاية الشهر الماضى، إحالة أحد المحامين بسبب بوست نشره على صفحته، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فى حالة تعد الأولى من نوعها فى النقابة.



وأعلنت إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، عن إحالة المحامي خالد غنيم للتأديب، ولم تشأ النقابة أن تحاكمه تأديبيًا، بل قررت أن تفوض الأمر إلى المحكمة التأديبية المختصة حتى تزيل أي شبهة تحامل، حيث اتضح أن سبب الإحالة للتأديب هو المنشورين اللذين دونهما على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، و أرفقت الإدارة صورهما.



تساؤلات

وجهت الشؤون القانونية 4 أسئلة: “هل يجوز نشر هذه الأقوال من محام؟، وهل يجوز الإساءة إلى نقابة المحامين وقيادتها بهذه الصورة؟، وهل نقبل إحداث فتنة مع وزارة الداخلية التي ساندت أحمد رمزي محامي المحلة، وأمرت بإيقاف الضابط المعتدي، وتقديمه للمحاكمة، وحتى الآن لا يزال الضابط محبوسًا على ذمة القضية؟، وهل يجوز أن يقبل محام بأن تصل الخصومات إلى هذا المستوى المتدني؟”.



كيف رأى المحامون القرار

خلق بيان، الشئون القانونية بشأن إحالة المحامي خالد غنيم للتأديب، حالة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رأي أغلب المحامين المتابعين صفحتي النقابة، والنقيب الرسميتان عبر موقع “فيسبوك”، أن المحامي أساء للنقابة ، فيما رأى البعض الآخر أن القرار يعد حجرا على رأى المحامين على مواقع التواصل الاجتماعى.



قانون المحاماة والتأديب

ذكر قانون المحاماة الجديد في المادة (99 / فقرتان أولى وثانية): أنه “يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع”.



المحكمة التأديبية

وإذا صدر حكم المحكمة التأديبية المختصة، ضد أى محام سواء بالمحو أو الوقف يتم حظر الكارنيه والخدمات، فإذا كان الحكم حضورى يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وإذا كان غيابي يقوم بالمعارضة عليه أيضًا، ويرسل جواب إلى النقابة من المحكمة يفيد أنه تم الطعن أو المعارضة على الحكم، والقرار الذي يصدر من المحكمة يتم تطبيقه، حيث إنه إذا أخذ قرار بالبراءة يتم رفع الحظر عنه، وإذا ثبتت إدانته من جانب المحكمة يتم حظره ووقف حصوله على الكارنيه.



وسائل التواصل الاجتماعي

وتزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، وذلك نتاج الثورة في التكنولوجيا والمعلومات.



توجيهات النقابة العامة

و تناشد نقابة المحامين ومجلسها العام جميع السادة المحامين المتداخلين على صفحات التواصل الاجتماعي الحرص كل الحرص على حسن التعبير ونزاهة العبارة مع زملائهم المحامين والقضاة والشرطة بل وكافة المواطنين حتى لو كانوا خصومًا لهم أو لـ موكليهم، فت المحاماة فروسية وتعبيرات الدفاع أدب وخلق قويم، ندعوا الكافة للالتزام به و بتقاليد المحاماة وقانونها.



حق المحاسبة

وأكد النقابة أنها لن تتوانى عن محاسبة أي مسيء أو متجاوز لتلك التقاليد والقيم بكافة وسائل التأديب والمحاسبة، حرصًا على سمعة المحاماة والمحامين، وحرصًا أيضًا على تواصل محترم مع جميع الأطراف التي نعمل معها و نشاركها تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون.