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تعليم

صديق يتابع امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:09 م
صديق يتابع امتحانات
صديق يتابع امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور حسين أبو الغيط، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء أقسام العظام بكليات الطب بالقاهرة بنين وبنات ودمياط، امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب بالقاهرة (بنين).

واطمأن صديق على توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، من حيث توفير الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة في اللجان، وإعلان جداول الامتحانات، والتوزيع المناسب للجان بالكلية، مشددًا على تطبيق معايير الجودة في ورقة الامتحان.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير بانتظام وفقًا للضوابط المقررة، موجهًا بسرعة الرد والتجاوب مع أي استفسارات من الطلاب من خلال تواجد رؤساء الأقسام كل في مجال تخصصه.

وأشار صديق إلى حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على تذليل العقبات والعمل على التطوير المستمر في شتى القطاعات، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

يشار إلى أن كلية طب البنين بالقاهرة كانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، العام قبل الماضي، خلال تولي الدكتور أحمد سليم، عمادة الكلية.
صديق يتابع امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر
صديق يتابع امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر
صديق يتابع امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر
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