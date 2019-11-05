ليسوا منعدمي الضمير واعتز بهم.. وزيرة التضامن تدافع عن القائمين على ملف تكافل وكرامة

رفضت د. غادة والى، وزيرة التضامن، اتهام العاملين بوزارتها ومسئولي ملف "تكامل وكرامة" بمنعدمي الضمير، مؤكدة أنها تعتز بالعمل معهم، مؤكدة أن من يثبت انعدام ضميره أو إهماله سأقوم بتحويله للنيابة.





وكان ذلك أثناء اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، ردًا على النائب رياض عبد الستار، الذي أكد أن الإهمال منتشر بملف "تكافل وكرامة"، ويتم استبعاد الأهالي لأسباب وهمية من قبل مجموعة من الموظفين منعدمي الضمير، مؤكدا أن الظلم يقع على المواطنين.





وأضافت الوزيرة، أنها تحترم زملاءها؛ ومن ثم اتهامهم بمنعدمي الضمير غير مقبول، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على بيانات محددة من الجهات المعنية سواء مرور وتربية وتعليم والزراعة، وأن المعايير تنطبق مع البيانات الرسمية.





ولفتت إلى أنه رغم هذه الجهود إلا أن الخطأ وارد ومن ثم تتم المتابعة والتدقيق، والجميع يدرك حجم الجهود بالتظلمات.





وأبدى النائب رياض عبدالستار، اعتراضه أيضًا على تصريحات الوزيرة، مؤكدًا أن لديه حالة ليست فقيرة جدًا ومستبعدة بسبب أن أولادها في مدارس خاصة، وهذا أمر غريب، قائلًا "أنا كده همشي، مش منطق".





وتدخل النائب عبدالهادي القصبى، رئيس اللجنة، قائلًا "دورنا في هذا الاجتماع من أجل المواطن وتقديم حل للإشكاليات في هذا الملف، ودورنا نوضح من يستحق ومن لا يستحق حتى يكون الجميع على بينة".





وانتهى النقاش بانسحاب النائب رياض عبد الستار وتسليمه اسم الحالة التي أثارت الإشكالية على أن تتولى الوزيرة بحثها، فيما جددت الوزيرة تحدثها برفض اتهام زملائها بمنعدمي الضمير.





من جانبه، ناشد النائب عمرو غلاب، الوزيرة، أن تنتبه إلى أن إشكالية هذا الملف خاصة فى المنيا، ولابد من نظرة واضحة والشكوى متكررة من كل النواب، ومن ثم تعد الظاهرة في حاجة إلى حلول على أرض الواقع.