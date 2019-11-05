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تعليم

جامعة الأزهر تنعى الطالب سلامة أحمد جعفر الذي توفى إثر حادث بالإسكندرية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:57 م
جامعة الأزهر تنعى
جامعة الأزهر تنعى الطالب سلامة أحمد جعفر الذي توفي إثر حادث
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محمد شحتة
نعت جامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور محمود صديق حسن نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي الطالب سلامة أحمد جعفر الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط.

وتوفي الطالب أحمد جعفر، ابن محافظة البحيرة مركز كفر الدوار، إثر حادث بمحافظة الإسكندرية.

وتقدمت إدارة الجامعة بأسيوط بواجب العزاء لأهل الطالب ولكليته وزملائه،كما توجهت إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
جامعة الأزهر تنعى الطالب سلامة أحمد جعفر الذي توفى إثر حادث بالإسكندرية
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