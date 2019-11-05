عضو الأعلى للشئون الإسلامية: ابتكار "إمام منطقة" من أجل تحقيق مزيد من الفاعلية



أولًا : المهارات العامة اللازمة للإمام :

وتتمثل في الجانب الأخلاقي بأن يكون كريما ، عزيزا ، متواضعا ، مبتسما بشوش الوجه متفائلا باعثا للأمل ، مبتعدا عن مواطن الريبة، مهابا بورعه وحكمته ، مبدعا في حل المشكلات المجتمعية ، مخاطبا للناس على قدر عقولهم ، وأن يكون عفيفا مترفعا عن الدنايا .



ثانيًا: المهارات العلمية اللازمة للإمام :

وتتمثل في التكوين العلمي بحيث يكون الإمام موسوعة علمية ، مداوما على مراجعته للقرآن الكريم ، ملما بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قارئا لكبار المفكرين في شتى المجالات مطلعا على علوم النفس والاجتماع والعمران ، قارئا ، على دراية تامة بالمستجدات ، متسمًا بالمنهجية العلمية والموضوعية والوضوح.



ثالثا: المهارات المهنية للإمام :

وتتمثل في مهارات العرض والتقديم والإقناع والاستمالة ، ومهارات التواصل الاجتماعي وضرورة التثبت والتحري والحذر فيما ينشر ، لافتا أنظار الشباب إلى ضرورة حسن التعامل مع هذه المواقع واستخدامها بالطريقة المثلى ، والتي تسهم في نشر الوعي الفكري والثقافي في المجتمع ، موجها الإمام بأن يكون واضحًا لأن عدم الوضوح من قبل الإمام يجعل الناس في خوف منه وحذر ، وهو ما يتنافى مع قوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ".



وفي ختام كلمته وجه الأئمة إلى أن يستقرأوا المشكلات الاجتماعية ويبذلوا قصارى جهدهم لحلها وإنهاء النزاع بشأنها ، مستعينين في ذلك بالتواصل مع القيادات التنفيذية والشعبية بهذه المنطقة.

عقدت المحاضرة الثالثة للفوج الثالث للناجحين في مسابقة إمام منطقة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، والتي حاضر فيها الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وكانت تحت عنوان " آليات التواصل المجتمعي" ، بحضور الدكتور خالد السيد غانم مدير عام بحوث الدعوة والمشرف على المعسكر , والذي أشاد بأهمية هذه المحاضرة لأئمة المناطق حتى يتسنى لهم معرفة المهام المنوطة بهم ، والتعرف على مهارات التواصل المجتمعي ، لكي يكون الإمام على دراية بواقعه المجتمعي وما فيه من وسائل وآليات حديثة.وفي بداية كلمته ثمن الدكتور أحمد علي سليمان جهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدعوية والمجتمعية ، مؤكدًا أنه استطاع خلق بيئتين إحداهما لافظة للتشدد والتطرف والأخرى حاضنة لقبول الآخر من خلال قاطرة التجديد التي أظهرت سماحة الإسلام وتقديمه بالصورة التي تليق به .وأكد أن رسالة الداعية هي امتداد لرسالة الإسلام التي بلغها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فمهمة الأئمة والعلماء مهمة عظيمة وشاقة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد والتعلم المستمر، وعلى وجه الخصوص هذه المجموعة المتميزة "إمام منطقة"، وهي فكرة جديدة ورائعة ابتكرتها وزارة الأوقاف من أجل تحقيق مزيد من الفاعلية والتواصل بين الإمام وبين المجتمع الذي يعمل به ، فيشارك في المحافل الرسمية، والجهات الشعبية كقصور الثقافة ومراكز الشباب والإدارات التعليمية والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الأماكن التي تسهم في بناء الوعي المجتمعي ، وحضور المناسبات الدينية والوطنية والعامة ، وحضور المناسبات الخاصة بأشقاء الوطن كما بين أن آليات ومهارات التواصل المجتمعي اللازمة لإمام المنطقة متعددة ومتشعبة ، مقسمًا لها إلى ثلاثة أقسام :