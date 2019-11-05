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محمود أبو زيد: تغير المناخ سيكون له تأثيرات حاسمة على المنطقة العربية

محمود أبو زيد: تغير المناخ سيكون له تأثيرات حاسمة على المنطقة العربية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:55 م
الدكتور محمود أبو
الدكتور محمود أبو زيد
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أ ش أ
أكد رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد أن تغير المناخ بات من أهم القضايا الحاسمة في العصر الحديث للمنطقة العربية خاصة أن الآثار العالمية التي تم رصدها مؤخرا، واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل.

وأوضح أبو زيد في كلمته اليوم الثلاثاء خلال جلسة "مرفق ترابطات مخاطر المناخ " ضمن فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة، أن الدول الغنية مارست دورا في حدوث تغير المناخ لكن آثاره لا تميز ولهذا تعاني منها حاليًا الدول الفقيرة وباتت أكثر عرضة للتفاعلات وتهديدات لمناطقها الساحلية والجفاف وانتشار الامراض والتصحر بالإضافة إلى السيول والفيضانات.

وأشار إلى أن هذه العوامل تؤثر على مسيرة التنمية والإصلاح التي تنتهجها بعض الدول العربية حيث تم تسجيل 96 حالة من السيول مابين 2013 إلى 2015 وأدت إلى خسائر كبيرة على الناتج المحلي لعدد من الدول خاصة السودان والصومال.

ودعا أبو زيد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية للحد من تغير المناخ عبر توفير الدعم الفني والمادي والقيام بدراسات وبحوث وتبادل المعلومات، للتكيف مع المستقبل وعدم عرقلة مسار التنمية.
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