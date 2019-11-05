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رياضة

كارلوس فيلا أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2019 عقب منافسة شرسة مع السلطان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:13 م
المكسيكي كارلوس
المكسيكي كارلوس فيلا
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محمد رشاد
حصد المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم فريق الكرة بنادي لوس أنجلوس الأمريكي جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم 2019، عقب منافسة شرسة مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وحصد فيلا لقب الهداف برصيد 34 هدفا في الموسم كرقم قياسي خلال 31 مباراة، حصد 69% من الأصوات ليتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي والفنزويلي جوزيف مارتينيز مهاجم أتالانتا يونايتد.

فيلا تفوق على إبراهيموفيتش الذي حصد 14.1% من الأصوات وجوزيف مارتينيز أفضل لاعب الموسم الماضي الذي حصد 6.9% وحل ثالثا الموسم الحالي.

كما حل ثالثا في ترتيب صناعة الأهداف بالموسم برصيد 15 هدفا، ليرفع رصيده إلى 49 هدفا بين صناعة وتسجيل.

وساهم المكسيكي البالغ 30 عاما في الفوز بلقب "درع المشجعين" بعدما حصد رفقة فريقه برصيد 72 نقطة كأكثر فريق حصدا للنقاط في الموسم.

فيلا أصبح أول مكسيكي يتوج بالجائزة، وأفضل هداف مكسيكي في الدوري الأمريكي برصيد 48 هدفا سجلها خلال موسمين.

لاعب ريال سوسيداد الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق تواجد أيضا في التشكيل المثالي للموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي.


فيلا فشل في الوصول لنهائي كأس الدوري الأمريكي بعدما سقط في نهائي القسم الشرقي أمام سياتل ساوندرز ليكتفي بالتتويج بلقب درع المشجعين فقط في ثاني مواسمه بالمسابقة.
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