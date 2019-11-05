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تعليم

أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن بالمدينة الجامعية| غدا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:54 م
أسماء طلاب الأزهر
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن بالمدينة الجامعية غدا
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر بأسيوط، أنه سوف يتم تسكين طلاب الفرقة الثانية الحاصلين على تقدير جيد جدا لمحافظة الاسماعيلية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية، أسوان، الاقصر.

وأوضحت الجامعة، برئاسة الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، وحسام مهران، مدير المدينة الجامعية، أنه سيتم البدء في تسكين الطلاب في المدينة الجامعية بأسيوط من المحافظات المذكورة ابتداء من غد الأربعاء الموافق 2019/11/6 ولمدة عشر أيام ومن يخالف المواعيد المحددة يسقط حقه في التسكين.

يذكر أن جامعة الأزهر، أغلقت باب تنسيق القبول للطلاب الجدد أمس الإثنين،ومن المقرر أن يتم مراجعة أسماء المتقدمين للبدء في تسكينهم.




أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن بالمدينة الجامعية| غدا
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن بالمدينة الجامعية| غدا
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن بالمدينة الجامعية| غدا
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن بالمدينة الجامعية| غدا
أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن بالمدينة الجامعية| غدا
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