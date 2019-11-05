أول تصريح من نجم الأهلي السابق بعد استبعاده من أمم أفريقيا

أعرب "باكاماني ماهلامبي"، لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي، عن حزنه لغيابه عن فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى تنطلق يوم الجمعة المقبل في مصر، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.





وقال "باكا"، في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة، "حزين للغاية للغياب عن فعاليات البطولة لكني أثق في قدرات فريقي كثيرا، وأعلم أننا سنتأهل للأولمبياد".





وأضاف "نحن نمتلك مجموعة قادرة على صناعة المجد، وتحقيق لقب كان وسأكون أول الداعمين للمنتخب في البطولة؛ من أجل تحقيق حلم التأهل الأولمبي".





وتنطلق أمم أفريقيا الجمعة المقبل بمشاركة ٨ منتخبات، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





ويقع منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.



