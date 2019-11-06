بشرى سارة.. الرئيس يوجه بإضافة بعض التخصصات الدقيقة لـ قوائم الانتظار.. برلمانيون: السيسي قضى على تراكمها ويسعى لإنهاء الأزمة.. ومطالب بوضع ملف التأمين الصحي الشامل على طاولة اهتمامات الصحة

برلماني يوضح جهود السيسي في القضاء على قوائم الانتظار

نائب يطالب بالإسراع في تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل

طلب إحاطة بشأن تطوير وتوسيع معهد ناصر

برلمانية تتطالب بتعميم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بكل التخصصات

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءًا من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من جميع الجوانب.









في السياق ذاته، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مبادرة قوائم الانتظار إيجابية لمجرد التفكير في هذة المشكلة وتحسب لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الأحد، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.في البداية، أشاد حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في القضاء على قوائم الانتظار في عام 2018، وها هو الآن يوجه باستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة.وقال حاتم عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية يقتحم ملف قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث قضى تمامًا عليها منذ بداية عام 2018 وبعد ظهورها مرة أخرى يقوم بإطلاق التوجيهات اللازمة لحل المشكلة.وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ضرورة أن تقوم الجهات المعنية من وزارة الصحة وغيرها بالتعاون لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط من جميع الاتجاهات سواء عن طريق الصحة أو طرق أخرى.كما أعلن حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن ارتفاع عدد حالات قوائم الانتظار في مصر.وقال حاتم عبد الحميد إن هناك أزمة كبيرة في قوائم الانتظار في مصر بسبب قرار الإدارة العامة للمجالس الطبية في مصر الذي تضمن إرسال جميع البيانات الخاصة بالمريض والتقارير عبر شكبة الإنترنت للموافقة عليها وتحويلها إلى المستشفيات المتخصصة بعد ذلك لإجراء العملية.وأوضح النائب أن هناك أزمة في شبكة الإنترنت لدى المستشفيات، حيث إنها لا تتلقى الخطابات المرسلة من جانب المواطنين، مما يعود بالضرر على المواطنين من تراكب حالات الانتظار وتأخر علاجهم على نفقة الدولة، مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين البسطاء.وأضاف أن أغلب المستشفيات أيضا بعد استقبال البيانات والتقارير لا تعترف بالصور المرسلة عبر الإنترنت وتطالب بالاطلاع على الأصل، مما يعيق العملية الصحية، بالإضافة إلى أن أغلب المواطنين البسطاء ليس لديهم دراية بكيفية إرسال البيانات عبر شبكة الإنترنت، حيث إنه كان في السابق المريض يرسل البيانات بنفسه إلى الجهة المختصة وبعد ذلك تحدد له الموعد الذي سيجري العملية فيه.وأكد النائب ضرورة ترك حرية الاختيار لدى المواطن وعدم اقتصار إرسال البيانات فقط عبر شبكة الإنترنت وإتاحة الفرصة للمواطنين من تقديم الأوراق بنفسه لتجنب أي إعاقة تقف حائطا أمام تلبية احتياجات المريض.وطالب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، أيضا بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على المحافظات التي تعاني من فقر في الخدمات الصحية مثل صعيد مصر والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان وغيرها.وقال ممدوح عمارة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذه المحافظات في أمس الحاجة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث إنها بها عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل والذين يحتاجون إلى رعاية صحية شاملة، لافتًا إلى ضرورة أن يشتمل الجدول الذي وضعته الوزارة في تطبيق المنظومة على هذه المحافظات التي تم ذكرها.وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في تعميم المنظومة على باقي المحافظات الأخرى في أقرب وقت، وضع ملف التأمين الصحي الشامل على أولوية اهتمامات وزارة الصحية.وفي المقابل، أعلن عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن تطوير وتوسيع معهد ناصر وارتفاع عدد حالات قوائم الانتظار.وقال عمرو الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك مبنى آخر بجوار مستشفى ناصر مغلق منذ 20 عامًا ولم يتم استغلاله حتى الآن في ظل وجود عجز في غرف العمليات داخل مستشفى ناصر المستشفيات الأخرى مع العلم أن معهد ناصر يتم تحويل أي حالة سواء كانت حادثة أو قوائم الانتظار آلية.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الدولة وفرت 3% من إجمالي الناتج المحلي طبقا للدستور لملف الصحة وحتى الآن لم يتم استغلال هذه النسبة في تحسين وتطوير معهد مستشفى ناصر لاستقبال أكبر عدد من حالات قوائم الانتظار وعلاجها على نفقة الدولة، مما تصب في مصلحة المواطن.وأكد النائب أن تأخر إجراء العمليات لحالات قوائم الانتظار يهدد حياة المواطنين متسائلا: "هل المريض الأورام أو القلب يستطيع أن ينتظر كل هذه المدة لكي يجري عملية تنقذ حياته من الفناء؟ هل حالته الصحية تستطيع أن ينتظر؟".وأعربت النائبة إليزابيث شاكر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن استيائها من طريقة البيان الذي أعلنت فيه وزيرة الصحة عن عدد الحالات التي تم علاجها عن طريق مبادرة قوائم الانتظار، مشيرة إلى أنه يجب بدلا من إعلان كم الحالات التي تم علاجها أن تقوم بعمل مقارنة بين الفترة ما قبل المبادرة وبعدها لكي تطلعنا على نتيجة المبادرة بشكل صحيح.وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنها تتمنى أن يتم تعميم تلك المبادرة في جميع التخصصات.