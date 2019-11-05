كاف يستقر على عدم استخدام تقنية الـ var فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

فى مفاجأة من العيار الثقيل استقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف على عدم استخدام الـ var فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبر.



وكشف مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة، أن لجنة الحكام بالكاف اختار اطقم تحكيم البطولة ليسوا مدربين على تقنية الـ var، وبالتالى من العصب بل ومن المستحيل استخدامها فى بطولة إفريقيا.



يذكر أن بطولة افريقيا تقام بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.



ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.