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آراء المواطنين في القنوات المعادية .. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:16 م
القناة الإرهابية
القناة الإرهابية
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البهى عمرو
رصد برنامج "منتصف الأسبوع" آراء المواطنين في الشارع المصري في القنوات المعادية للدولة المصرية والتي تبث سموهما في عقول المشاهدين، وهدفها هز الثقة بين الرئيس السيسي والشعب المصري ومحاولة الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة المختلفة.

وقال أحد المواطنين، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يشاهد هذه القنوات الإرهابية إطلاقا لأنها تعتمد على الكذب والتضليل وإثارة الفتن، موجها رسالة لتلك القنوات قائلا: "خليكم في حالكم واهتموا بأمور بلدكم أفضل وبلاش شغل التضليل والفتن اللي أنتم شغالين عليها في قنواتكم الإرهابية المأجورة والتي تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية مقابل حفنة من الدولارات".

وقالت مواطنة أخرى: "إحنا ضد أي قناة تهاجم الدولة المصرية لأن أهم حاجة استقرار بلدنا وإحنا الحمد لله عايشين في أمن وأمان واستقرار بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: "أي حد بيطلع في أي قنوات معادية لمصر أقوله افتكر أن البلد دي خيرها عليك"، مشيرة إلى أن جميع المصريين في ظهر وخلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

واختتمت مواطنة أخرى قائلة: "قناة الجزيرة والشرق ومكملين قناوت مغرضة هدفها الوقيعة بين المصريين"، معقبة: "حرام عليكم سيبونا في حالنا لأننا بنحب رئيسنا السيسي لأنه من ساعة ما مسك البلد وهي في ازهارد وتقدم ورخاء بفضل المشاريع اللي بيعملها".

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