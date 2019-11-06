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برلمان

برلماني: مصر ستساعد في نجاح السوق العربية المشتركة للكهرباء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
قال النائب محمد الزينى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن هناك إمكانية كبيرة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، موضحًا أن إنشاء السوق المشتركة يترتب علي مدي إمكانية الدول المشتركة في إنتاج الكهرباء، وفي تلك الحالة مصر ستكون سبباً رئيسياً في النجاح لما تمتلكه من إمكانيات وشبكات كهربائية.

وأضاف النائب محمد الزيني، خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتغلب على مشاكل الكهرباء عبر إنشاء عدد من المشاريع العملاقة، حتى أصبحت مصدرة لها، وانضمامها للسوق العربية سيدعم نجاح المشروع بشكل كبير.

وأشار عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إلي أن السوق العربية المشترك للكهرباء سيساعد بإمكانية عالية علي دخول العملة الصعبة الي البلاد نتيجة تصديرها للدول العربية المشاركة.

استضافت الجامعة العربية، الاثنين، أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة مصر ويمثلها وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، للتحضير لاجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الثالثة عشرة التي تعقد ، الثلاثاء.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعَال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.
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