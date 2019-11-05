"بالشباب تحيا الأمم" تكرم عددا من رموز الفن والمجتمع غدا بدار الأوبرا

يستعد الصحفي مصطفى كامل رئيس اللجنة العليا لاحتفالية بالشباب تحيا الأمم، لتكريم مجموعة من رموز الفن والمجتمع في احتفالية الأفضل لعام ٢٠١٩ وذلك غدا الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر الجاري بدار الاوبرا المصرية.



ومن المقرر تكريم نقيب الاعلاميين الدكتور طارق سعده نظرا لمجهوداته الملموسة في الساحة الاعلامية خلال الفترة الاخيرة واللواء شبل عبدالجواد والفنان حلمي عبد الباقي والفنان نادر أبو الليف والفنان مجدي شكري ومنير مكرم والفنان مجدي صبحي والفنانه مي علي والمستشار مينا أيوب ومبادرتي صناع البسمة وأطفال مصر بخير، وفريق الصخرة المسرحي وأسرة تنظيم مهرجان بالشباب تحيا الأمم وعدد من الصحفيين منهم الاذاعيه والكاتبه الصحفيه مريم سميح ويارا احمد وأميرة عز الدين ومني محمد رجب وملك موسي.



وكان قد احتفل الكاتب الصحفي مصطفى كامل سيف الدين، رئيس اللجنة العليا لاحتفالية بالشباب تحيا الامم، الشهر الماضي بتكريم نخبة كبيرة فى الدورة الثالثة لـ بالشباب تحيا الأمم، وذلك في كافة المجالات سواء الفن او الإعلام والرياضة او المجال الاجتماعي.