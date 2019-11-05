LG تطلق G Pad بشاشة 10.1 بوصة.. تعرف على المواصفات.. صور

كشفت شركة إل جى الكورية الجنوبية عن جهازها اللوحى الجديد G Pad 5، والذى يأتى بشاشة قياس 10.1 بوصة، مع مواصفات قوية بسعر منافس.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى G Pad 5 بشاشة كبيرة قياسها 10.1 بوصة بتقنية FHD+، مع معالج قوى من نوع Snapdragon 821، وذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.
ولعشاق التصوير يحتوى G Pad 5 على كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بينما يبلغ وزن الهاتف 498 جرامًا، ويعمل بنظام Android 9 Pie.
يحتوى G Pad 5 على بطارية عملاقة سعة 8200 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع من نوع Charge 3.0، مقابل سعر معقول يبلغ 380 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6150 جنيها مصريا.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى G Pad 5 بشاشة كبيرة قياسها 10.1 بوصة بتقنية FHD+، مع معالج قوى من نوع Snapdragon 821، وذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.
ولعشاق التصوير يحتوى G Pad 5 على كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بينما يبلغ وزن الهاتف 498 جرامًا، ويعمل بنظام Android 9 Pie.
يحتوى G Pad 5 على بطارية عملاقة سعة 8200 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع من نوع Charge 3.0، مقابل سعر معقول يبلغ 380 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6150 جنيها مصريا.