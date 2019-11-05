LG تطلق G Pad بشاشة 10.1 بوصة.. تعرف على المواصفات.. صور

كشفت شركة إل جى الكورية الجنوبية عن جهازها اللوحى الجديد G Pad 5، والذى يأتى بشاشة قياس 10.1 بوصة، مع مواصفات قوية بسعر منافس.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى G Pad 5 بشاشة كبيرة قياسها 10.1 بوصة بتقنية FHD+، مع معالج قوى من نوع Snapdragon 821، وذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يحتوى G Pad 5 على كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بينما يبلغ وزن الهاتف 498 جرامًا، ويعمل بنظام Android 9 Pie.



يحتوى G Pad 5 على بطارية عملاقة سعة 8200 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع من نوع Charge 3.0، مقابل سعر معقول يبلغ 380 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6150 جنيها مصريا.