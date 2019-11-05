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رئيس جهاز تعمير سيناء: نستهدف تسكين 3 ملايين مواطن على أرض الفيروز

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:47 م
تعمير سيناء
تعمير سيناء
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عبد الخالق صلاح
قال محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن سيناء شمال وجنوب بها بنية تحتية جيدة، وكانت الخطة موضوعة أن يوجد بها 3 ملايين مواطن خلال عام 2017، وهذا لم يحدث بسبب عدم تنمية سيناء.

وأوضح "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن ما تم إنجازه من أنفاق وشرايين جديدة ساهم في زيادة ومضاعفة معدلات التنمية.

وتابع، أننا نستهدف تنمية سيناء بوجود 3 ملايين مواطن شمال وجنوب سيناء.
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