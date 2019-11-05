بعد إصابة جوميز القاسية.. الإتحاد الإنجليزى يتخذ قرارا عاجلا بخصوص سون لاعب توتنهام

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، خلال مواجهة إيفرتون الجولة 11 من البريميرليج.



و سيكون اللاعب متاحًا للعب في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق شيفيلد يونايتد.





وتعرض اللاعب للطرد يوم الأحد، بعد تدخل على لاعب إيفرتون، أندريه غوميش، الذي تعرض لإصابة قوية جدًا، ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، ولكن تم التأكد بعد ذلك أن الإحتكاك الثاني لغوميش مع لاعب توتنهام، سيرج أورييه، هو الذي تسبب فى إصابته..

