Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إصابة جوميز القاسية.. الإتحاد الإنجليزى يتخذ قرارا عاجلا بخصوص سون لاعب توتنهام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، خلال مواجهة إيفرتون الجولة 11 من البريميرليج.

و سيكون اللاعب متاحًا للعب في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق شيفيلد يونايتد.


وتعرض اللاعب للطرد يوم الأحد، بعد تدخل على لاعب إيفرتون، أندريه غوميش، الذي تعرض لإصابة قوية جدًا، ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، ولكن تم التأكد بعد ذلك أن الإحتكاك الثاني لغوميش مع لاعب توتنهام، سيرج أورييه، هو الذي تسبب فى إصابته..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع إيفرتون 1-1

الدوري الإنجليزي.. إصابة مأساوية وطرد في مباراة إيفرتون وتوتنهام ..فيديو

صورة صادمة لكسر قدم لاعب إيفرتون بعد تدخل سون في مباراة توتنهام

ردود فعل اللاعبين على إصابة أندريه جوميش +18

اخبار الرياضة ..جنش كلمة السر في عودة كهربا..استدعاء لاعب جديد للمنتخب..مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ

3 لقطات من إصابة جوميز.. عندما يذوب التحدي في سيل الإنسانية

ترشيحاتنا

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

قرد يتسبب في مصرع طفل عمره 4 أشهر.. تفاصيل محزنة

عدم تخفيف الملابس.. انخفاض مفاجئ في الحرارة.. وأمطار رعدية الخميس القادم

مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

الصلح خير.. شعار رفعه تركي آل الشيخ مع الأهلي وأمير مرتضى يرد| تفاصيل

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه