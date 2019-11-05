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محافظ جنوب سيناء: الدولة تكفل نجاح مشروع التجمعات التنموية منذ عامه الأول

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:54 م
اللواء عبد الفضيل
اللواء عبد الفضيل شوشة
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء، إن طرح التجمعات التنموية التي أعلنت يوم احتفالات 6 أكتوبر يشمل 18 تجمعًا تنمويًا مختلف المساحات، موضحًا أن من يحظى بالحصول على هذه الأرض سيحصل على 10 أفدنة مزودة بكافة المرافق، ومنزل تشطيب كاملا بمساحة 175. 

وأضاف اللواء عبد الفضيل شوشة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية "ten"، اليوم، الثلاثاء، أن سعر هذه الأرض والأرض المبنى عليها المنزل والمرافق غير محسوب تكلفتها ضمن المشروع، موضحًا أن الدولة تكفل نجاح هذا المشروع منذ عامه الأول.

وتابع اللواء عبد الفضيل شوشة، أن المتقدم يدفع 60% من قيمة الأرض والباقي تتحمله الدولة، وتتضمن طريقة السداد مقدمًا بواقع 15 ألف جنيه، وسداد أول قسط بعد فترة سماح مُدة عامين بقيمة 20 ألف جنيه، ثم تقسيط المتبقى على 30 عامًا ما يعد مبلغا قليلا، لكون معظم الزراعات ستكون زيتونا ورمانا، والزراعات الحقلية بين هذه الأشجار، موضحًا أن الجدوى الاقتصادية لشجرة الزيتون ستصبح 100% في 6 سنوات، وتكون الشجرة الواحدة محملة بنحو 50 كيلو زيتون، سعر الكيلو 10 جنيهات أي أن هناك 500 جنيه دخلا يوميا من الزيتون فقط، موضحًا أن مركز بحوث الصحراء سيقدم للمشاركين "شلت زراعيين" تتناسب مع طبيعة الصحراء والمياه الموجودة بها.

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